Turismo Sostenibile in Italia: Incontri per un Futuro Consapevole

Il turismo sostenibile si fonda su formazione, cooperazione e cura del territorio, e rappresenta una realtà già presente. Il convegno “Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole”, organizzato da Scuola Centrale Formazione e CIVIFORM, si svolgerà il 1 ottobre presso il Centro San Francesco a Cividale del Friuli. L’evento intende promuovere un turismo più equo, lontano dall’overtourism, attraverso la formazione di professionisti capaci di unire tradizione e innovazione, grazie ai risultati del progetto MEDS GARDEN+, co-finanziato dall’Unione Europea.

Il progetto ha come obiettivo la ristrutturazione dell’offerta turistica transfrontaliera, trasformando i giardini didattici mediterranei in centri di sviluppo attrattivi. La giornata inizierà con i saluti di Federica Sacenti, Presidente SCF, e Roberto Molinaro, Presidente CIVIFORM, seguiti dalla presentazione dei risultati del progetto a cura di Lorena Sassi. Inoltre, si discuterà delle esperienze del Distretto Corte Natisonis e del Museo Archeologico Nazionale di Cividale.

Due interventi chiave arricchiranno la mattinata: Roberta Garibaldi parlerà dei trend attuali nel turismo enogastronomico, mentre Ivan Curzolo discuterà del futuro dei fondi europei. La sottoscrizione del Manifesto dei Giardini Didattici Sostenibili segnerà un passo importante verso la cooperazione. L’evento proseguirà con un “Pranzo parlante” e una visita pomeridiana al Giardino Didattico Mediterraneo del Giardino del Chiostro.

CIVIFORM si propone di formare professionisti per valorizzare i settori strategici del territorio, mentre Scuola Centrale Formazione mira a creare reti per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più focalizzato su sostenibilità e competenza.