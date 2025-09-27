16.3 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Viaggi

Turismo Sostenibile in Italia: Incontri per un Futuro Consapevole

Da StraNotizie
NEWS

Il turismo sostenibile si fonda su formazione, cooperazione e cura del territorio, e rappresenta una realtà già presente. Il convegno “Radici nel futuro: come far crescere il turismo consapevole”, organizzato da Scuola Centrale Formazione e CIVIFORM, si svolgerà il 1 ottobre presso il Centro San Francesco a Cividale del Friuli. L’evento intende promuovere un turismo più equo, lontano dall’overtourism, attraverso la formazione di professionisti capaci di unire tradizione e innovazione, grazie ai risultati del progetto MEDS GARDEN+, co-finanziato dall’Unione Europea.

Il progetto ha come obiettivo la ristrutturazione dell’offerta turistica transfrontaliera, trasformando i giardini didattici mediterranei in centri di sviluppo attrattivi. La giornata inizierà con i saluti di Federica Sacenti, Presidente SCF, e Roberto Molinaro, Presidente CIVIFORM, seguiti dalla presentazione dei risultati del progetto a cura di Lorena Sassi. Inoltre, si discuterà delle esperienze del Distretto Corte Natisonis e del Museo Archeologico Nazionale di Cividale.

Due interventi chiave arricchiranno la mattinata: Roberta Garibaldi parlerà dei trend attuali nel turismo enogastronomico, mentre Ivan Curzolo discuterà del futuro dei fondi europei. La sottoscrizione del Manifesto dei Giardini Didattici Sostenibili segnerà un passo importante verso la cooperazione. L’evento proseguirà con un “Pranzo parlante” e una visita pomeridiana al Giardino Didattico Mediterraneo del Giardino del Chiostro.

CIVIFORM si propone di formare professionisti per valorizzare i settori strategici del territorio, mentre Scuola Centrale Formazione mira a creare reti per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più focalizzato su sostenibilità e competenza.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Netanyahu e Mussolini: Paralleli tra Storia e Controversie
Articolo successivo
Conflitto uomo-elefante in Sri Lanka: un dilemma globale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.