Turismo sostenibile: il futuro senza Sally Davey

Sally Davey, attuale CEO di Travalyst, ha annunciato che lascerà il suo ruolo a dicembre, al termine di un mandato di cinque anni. Sotto la sua guida, Travalyst è diventata un’importante organizzazione no-profit dedicata al turismo sostenibile, fondata da Prince Harry. Durante la sua direzione, l’organizzazione è cresciuta da cinque aziende a un’importante forza nel settore, capace di offrire soluzioni per la sostenibilità.

La ricerca di un nuovo CEO è già in corso, sia a livello interno che esterno. Se non verrà trovato un successore in tempo, il Consiglio di Amministrazione nominerà un CEO ad interim per garantire una transizione agevole.

Tra i progetti significativi avviati sotto la leadership di Davey, si evidenzia il Travel Impact Model sviluppato in collaborazione con Google, l’acquisizione della piattaforma Weeva e il lancio di un’iniziativa di certificazione globale per il turismo responsabile. In previsione della sua uscita, Davey continuerà a lavorare sul Data Hub, un sistema dedicato alla condivisione di dati sulla sostenibilità, e sulla revisione dei criteri di certificazione di Travalyst.

Prince Harry ha espresso gratitudine per il lavoro di Davey, sottolineando il suo impegno nel generare cambiamenti concreti nel settore dei viaggi. Anche Gianni Marostica, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha riconosciuto i risultati ottenuti grazie alla sua capacità di costruire un team efficace.

Davey, esperta di start-up e sostenibilità, è stata scelta da Prince Harry per la sua esperienza in aziende come Tripadvisor e Tripbod. La sua leadership ha reso Travalyst un attore centrale nel dibattito globale sulla sostenibilità nel turismo.