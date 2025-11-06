12.1 C
Turismo sostenibile: il Forum delle Acque Interne in Italia

Da stranotizie
Turismo sostenibile: il Forum delle Acque Interne in Italia

Preparati per la settima edizione del Forum Nazionale del Turismo Consapevole delle Acque Interne, in programma in diretta streaming il 22 novembre, dalle 10:00 alle 12:00. Questo evento si concentra su esperienze e progetti di turismo sostenibile lungo fiumi, laghi e canali italiani.

Il forum è parte del progetto “All Routes lead to Rome”, sostenuto da SIMTUR, e rientra nelle iniziative di valorizzazione turistica della Regione Lazio. Ha origine dalla Discesa Internazionale del Tevere e si è affermato come un’importante occasione per promuovere un turismo che unisce sport, natura e sostenibilità. Verrà dato risalto ad attività praticate in acqua e lungo le sue sponde, con particolare attenzione alla tutela degli ambienti fluviali, alla biodiversità e all’accessibilità per tutti.

L’edizione di quest’anno si focalizzerà sulle destinazioni del Lazio, ma ospiterà anche testimonianze e buone pratiche di turismo in acque interne provenienti da diverse regioni italiane. Si parlerà di impegno sociale, disabilità e conservazione ambientale.

L’Istituto per l’ambiente e l’educazione sostenibile Scholé Futuro, insieme al media partner “il Pianeta Azzurro”, supporta il forum, contribuendo alla produzione e trasmissione dell’evento. In concomitanza con il lancio del forum, sarà disponibile un podcast dedicato ai “tibernauti” della Discesa Internazionale del Tevere, un viaggio sonoro lungo le acque e le storie che collegano territori e persone fino alla Porta Santa di San Pietro e al mare di Roma.

