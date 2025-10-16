Turismo sostenibile e smart working nelle aree rurali italiane

Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, in Italia i lavoratori da remoto superano 3,5 milioni, registrando un incremento significativo. Parallelamente, il fenomeno della “workation”, ovvero unire lavoro e vacanza, ha coinvolto il 32% dei turisti italiani, con il 41% dei lavoratori che ha portato avanti parte del proprio lavoro in località turistiche nell’ultimo anno. Questa situazione apre nuove possibilità per le aree interne, spesso escluse dai flussi turistici principali, poiché il 75% dei visitatori si concentra solo su una minima parte del territorio nazionale.

Il progetto DESK(T), creato nell’ambito del Partenariato Esteso MICS e coordinato dal Politecnico di Milano, ha cercato di rispondere a come le aree rurali possano diventare centri di innovazione sostenibile. Finanziato attraverso un bando dedicato al trasferimento tecnologico e alla ricerca, ha visto la collaborazione di università e imprese per sviluppare modelli di smart working e turismo sostenibile nei territori rurali.

DESK(T) ha esplorato come design e tecnologia possano migliorare la vita dei lavoratori da remoto, creando collegamenti con i territori. Tra i partner del progetto c’è anche Ruralis, una startup che promuove il turismo sostenibile.

Un risultato tangibile è stata la creazione di una scrivania intelligente e ecologica, realizzata con materiali riciclati, pensata per integrarsi in strutture rurali come B&B, agriturismi e ostelli. Questa scrivania rappresenta un nuovo concetto di arredo sostenibile. La ricerca condotta ha dimostrato che l’implementazione di postazioni di lavoro “smart” nelle aree rurali può favorire un turismo più distribuito e generare nuove economie locali. Questo approccio ibrido può diventare un punto di forza per l’Italia, unendo innovazione, qualità della vita e sostenibilità.

Il progetto è stato riconosciuto come esempio di innovazione sociale nel turismo, dimostrando come la ricerca possa tradursi in opportunità concrete per il futuro del lavoro e dell’abitare.