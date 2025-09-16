Turismo sostenibile e innovativo alla Riviera dei Cedri

Durante il Peperoncino Festival di Diamante è stato creato uno spazio innovativo che si concentra sul futuro del turismo sostenibile nei parchi della Riviera dei Cedri. Per la prima volta, gli operatori della rete “La Porta della Calabria” hanno allestito un’area dedicata a questo tema, promossa da Angelo Napolitano e Giancarlo Formica.

Questo spazio ha offerto opportunità di condivisione per stakeholder, aziende e comunità locali, attraverso talk, show cooking e degustazioni. Per garantire un accesso a tutti, alcuni interventi sono stati tradotti in LIS, favorendo la partecipazione delle persone sorde e rafforzando il concetto di turismo inclusivo.

Un altro aspetto interessante è stata la tecnologia immersiva. I visitatori hanno potuto utilizzare visori di realtà virtuale per esplorare simbolici luoghi della Riviera, dal Parco Nazionale del Pollino al Parco Marino Regionale, e vivere un racconto in metaverso su Francis Marion Crawford. Questa esperienza ha stimolato curiosità e voglia di viaggio.

In aggiunta, è stata presentata la piattaforma experience.rivieradeicedri.it, un sistema multilingue per prenotare escursioni e pacchetti turistici, un passo significativo nella digitalizzazione dell’offerta locale.

Enzo Monaco, patron del festival, ha annunciato un nuovo evento per il prossimo anno, Peperoncino OFF, che promuoverà i borghi della zona, collaborando con gli operatori locali nel contesto del progetto Riviera dei Cedri – La Porta della Calabria Sostenibile.

Napolitano ha sottolineato come la Riviera dei Cedri possa diventare un esempio di turismo accessibile e sostenibile, mentre Formica ha evidenziato l’importanza della cooperazione per lo sviluppo del territorio, puntando a un posizionamento sui mercati internazionali.