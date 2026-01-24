13.7 C
Viaggi

Turismo sostenibile all’Isola d’Elba

L’obiettivo della politica turistica e urbanistica dell’isola d’Elba è quello di ottimizzare l’occupazione delle strutture esistenti e arginare la proliferazione incontrollata di nuovi posti letto. necessario sostenere e migliorare la qualità della vita dei residenti sull’isola, che attualmente deve fronteggiare l’emergenza degli affitti a lungo termine.

Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe opportuno aumentare la pressione fiscale per gli affittuari a breve termine, come ad esempio i bed and breakfast, per evitare un turismo non sostenibile che danneggia il territorio e la biodiversità dell’isola. I sindaci dell’isola d’Elba devono porre un freno alle nuove costruzioni lungo la costa e intervenire con risolutezza contro l’abusivismo edilizio, procedendo alla demolizione delle costruzioni abusive a spese dei proprietari responsabili.

Il settore turistico dell’isola d’Elba dipende dalla competitività economica e dalla capacità di contenere i costi. I turisti che sceglieranno l’isola d’Elba spenderanno di meno a causa dell’inflazione, quindi la scelta del luogo di vacanza sarà dettata dal portafoglio. importante che non solo i locatori, ma anche i ristoranti, le pizzerie e i fast food calmierino i prezzi per non perdere clienti.

Il problema dell’isola non è solo legato all’alloggio, ma anche alle infrastrutture stradali e alle continue alluvioni. necessario un reset collettivo per stabilizzare i costi e non danneggiare il settore turistico. I sindaci dell’isola d’Elba devono trovare una soluzione alle alluvioni, che sono aggravate dal cambiamento climatico e dall’antropizzazione del territorio. fondamentale preservare l’ambiente naturale dell’isola e la sua biodiversità, evitando la costruzione di opere che hanno impatti ecologici significativi.

Serve un cambiamento di rotta con il rinnovamento delle figure che governano l’isola da decenni e che non si sono dimostrate all’altezza del loro compito. necessario puntare su un’isola sempre più verde, con più biciclette, limitando gli affitti brevi e aumentando quelli residenziali a lungo termine. importante valorizzare la comunità e la natura dell’isola, proteggendola dal consumismo e dal turismo “mordi e fuggi”. Forse è arrivato il tempo per l’isola d’Elba di avere il potere di decidere e di essere autonoma, con una classe politica e dirigente preparata e in grado di guidare il cambiamento.

