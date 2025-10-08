15.4 C
Turismo Sostenibile all’Isola del Giglio: Incontro Importante

Da StraNotizie
Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano invita tutti i cittadini dell’Isola del Giglio a partecipare al terzo incontro dedicato al rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS). Questo incontro è aperto a tutte le attività economiche, associazioni ed enti locali interessati a collaborare nella definizione di una strategia per un turismo sostenibile.

L’evento si svolgerà mercoledì 8 ottobre, dalle 14:00 alle 15:30, presso il Centro Polifunzionale “I Lombi” a Giglio Castello. Sarà l’occasione per discutere il rinnovo della CETS per il periodo 2026-2030, proponendo idee, progetti e buone pratiche che possano contribuire a uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e del patrimonio locale.

La partecipazione attiva delle realtà locali è essenziale per costruire insieme un futuro turistico che possa valorizzare il territorio, portando benefici alla comunità, alle imprese e ai visitatori.

