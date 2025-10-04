Turismo Sostenibile a La Maddalena: Eccellenza e Natura

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha recentemente premiato l’imprenditrice Silvana Vittiello, titolare dello stabilimento balneare “Relitto Beach”, per il suo impegno nella promozione del turismo sostenibile. Questo riconoscimento, consegnato dalla Presidente dell’Ente Parco, Rosanna Giudice, sottolinea l’importanza di coniugare accoglienza di qualità e rispetto per l’ambiente.

Il premio non è stato assegnato per un’unica iniziativa, ma per un percorso di dedizione che dura da anni. Tra i motivi che hanno portato a questo riconoscimento ci sono la sua attenzione alla tutela ambientale e paesaggistica, il suo approccio etico nella gestione dell’attività in un’area protetta e la capacità di offrire servizi turistici di alta qualità, mantenendo elevati standard di sostenibilità. Durante la cerimonia, la presidente ha esclamato: “Grazie Silvana, esempio concreto di come si possa coniugare accoglienza e rispetto per l’ambiente.”

La premiazione di “Relitto Beach” non è un episodio isolato; l’ente Parco desidera che questo gesto avvii un percorso volto a valorizzare altre realtà imprenditoriali impegnate nella salvaguardia del patrimonio ambientale. In un arcipelago così unico, il messaggio è chiaro: la conservazione della natura è fondamentale per un turismo responsabile e un successo imprenditoriale duraturo. L’iniziativa invita tutti gli operatori del settore a seguire l’ottimo esempio di “Relitto Beach”, trasformando l’impegno etico in un elemento distintivo e di successo.