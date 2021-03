Ryanair e easyJet continuano a scommettere sulla Puglia. Lo fa, in particolare la compagnia low cost irlandese che annuncia il suo più grande programma estivo nella regione, per il 2021: aggiunge un ulteriore aeromobile di base in Puglia – sarebbe il quarto – e dieci nuove rotte, per un totale di 61 destinazioni. L’aereo aggiuntivo sarà a Bari, per un investimento pari a cento milioni di dollari e un’aggiunta di 120 posti di lavoro.

Per quanto riguarda le mete di viaggio raggiungibili da Bari, invece, il ventaglio si arricchisce ora con Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Münster, Paphos e Zante con voli due volte a settimana. A Brindisi ci saranno voli per Madrid e Malta, anche questi con due frequenze settimanali. In pratica, l’offerta Ryanair che passa dalla Puglia conta più di 290 voli a settimana, e soprattutto offre anche qualche suggerimento per le mete dell’estate: “Destinazioni turistiche come Ibiza e Zante, o mete ideali per un city break come Siviglia e Bruxelles, nonché collegamenti domestici con Cagliari e Milano”, fanno sapere da Ryanair e Aeroporti di Puglia.

Nel clima ancora incerto della pandemia, la scommessa di Ryanair è un’infusione di ottimismo, che rende certa la prossima ripartenza del turismo e del traffico aereo. Ovviamente legando tutto al successo delle campagne vaccinali, in Italia e non solo. “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a crescere questa estate – fa sapere per l’appunto Jason Mc Guinness, direttore commerciale di Ryanair – siamo lieti di concludere questo investimento a lungo termine con Aeroporti di Puglia. Con questa ulteriore crescita nella regione siamo orgogliosi di continuare a posizionare la Puglia come una delle destinazioni nazionali e internazionali più forti d’Italia”.

Per andare incontro alle esigenze dei clienti e permettere loro di prenotare un volo senza troppa angoscia, la compagnia irlandese assicura che “si possono spostare le date di viaggio senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo fra il volo originale e il nuovo volo”.

Le novità Ryanair sulla Puglia sono quindi accompagnate da un’offerta speciale, con tariffe a partire da 19,99 euro per viaggi fino alla fine di ottobre 2021 (i voli devono essere prenotati entro la mezzanotte del 28 marzo). E sì, la ripartenza sembra avvicinarsi sempre di più: “L’accordo fra Aeroporti di Puglia e Ryanair che vede un quarto aeromobile in Puglia rappresenta un indubbio segnale di fiducia – commenta Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia – Una visione di sistema che enfatizza, a nostro avviso, l’unico e corretto modus operandi che mette insieme tutti gli interlocutori dell’ampio e variegato mondo della mobilità: dal turismo al traffico business, dagli operatori privati alle pubbliche amministrazioni”.

Per quello che riguarda easyJet a partire dal 28 giugno e fino al termine della stagione estiva ci sarà un collegamento Bari-Olbia che nel periodo più caldo sarà tre volte alla settimana. “Con i nuovi collegamenti che abbiamo annunciato – ha spiegato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia – intendiamo confermare il nostro impegno a supportare la ripresa del turismo estivo in Italia. Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva e ci auguriamo che gli attesi progressi nei programmi di vaccinazione e le misure di sicurezza esistenti possano incoraggiare gli italiani a prenotare le proprie vacanze con fiducia”.