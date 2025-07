Turismo rurale: la risposta all’overtourism in Italia e Giappone

Il turismo in Italia ha registrato nel 2024 un afflusso di 129,3 milioni di arrivi e 458,4 milioni di presenze, con una significativa incidenza di visitatori stranieri pari al 55%. La spesa complessiva nel settore ha raggiunto 33,9 miliardi di euro. Tuttavia, questo successo porta con sé delle sfide, evidenti in città iconiche come Venezia, che, con 250.000 abitanti, riceve annualmente circa 25 milioni di turisti, di cui il 70% si ferma solo poche ore. Situazioni analoghe si riscontrano anche a Firenze e in Giappone, dove oltre 160.000 persone hanno affollato il Monte Fuji durante l’estate 2022.

Per affrontare le problematiche legate all’overtourism, l’Università di Bergamo ha organizzato una conferenza all’Expo Osaka 2025 per proporre un piano di azione condiviso tra Italia e Giappone. Diversi enti hanno partecipato, con l’obiettivo di sviluppare politiche più equilibrate e rispettose delle comunità locali. Roberta Garibaldi, esperta di turismo enogastronomico, ha sottolineato la necessità di una strategia integrata che coinvolga le comunità nella creazione di modelli turistici sostenibili.

Un’indagine condotta in Italia ha rivelato che quasi il 50% degli italiani ha vissuto esperienze influenzate dal sovraffollamento nel 2024. La crescente consapevolezza ha spinto il 60% degli italiani a vedere nel turismo rurale una soluzione per alleviare la pressione sulle località più affollate. Il 67% degli intervistati riconosce anche il potenziale del turismo enogastronomico per valorizzare le produzioni locali.

La conferenza ha inoltre presentato esempi virtuosi sia dall’Italia che dal Giappone, dimostrando come una gestione sostenibile del turismo e una maggiore attenzione per le destinazioni rurali possano migliorare l’equilibrio dei flussi e contribuire al benessere delle comunità locali.