Turismo rurale in crescita in Liguria

La Liguria conferma la crescita del turismo rurale e degli agriturismi anche durante le festività invernali. Secondo Coldiretti Liguria, le oltre 700 strutture agrituristiche regionali rappresentano un elemento strategico dell’offerta turistica, capace di coniugare qualità enogastronomica, tradizione e sostenibilità.

Le strutture liguri offrono ristorazione con prodotti della filiera locale e attività legate al territorio, permettendo ai visitatori di vivere esperienze autentiche, lontane dal turismo di massa. L’agriturismo ligure rappresenta un modello di ospitalità sostenibile che valorizza le produzioni agricole locali e offre esperienze uniche ai turisti. Anche durante le festività, la domanda di soggiorni in agriturismo è in crescita, segno della qualità e dell’autenticità dell’offerta regionale.

Le presenze in strutture agrituristiche regionali confermano la tendenza positiva: tra il 24 e il 25 dicembre scorso, l’occupazione negli agriturismi liguri ha raggiunto circa l’80%, mentre per Capodanno si è arrivati al 90%, registrando un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente. A livello nazionale, Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra stimano oltre 400mila ospiti negli agriturismi per il Capodanno, con un trend in aumento grazie alla crescente richiesta di esperienze enogastronomiche originali e soggiorni immersi nella natura.

Il nuovo quadro normativo regionale per l’agriturismo ha ottenuto di valorizzare la multifunzionalità agricola, semplificando le procedure burocratiche e aprendo le strutture a nuove opportunità. La Liguria diventa così la prima regione italiana per sburocratizzazione nel settore, senza rinunciare alla qualità dell’offerta. La nuova legge per gli agriturismi prevede la possibilità di estendere l’ospitalità e la ristorazione anche a locali esterni autorizzati, la possibilità di alloggi in spazi aperti come le “starsbox” e tende glamping, e una revisione complessiva delle regole del comparto.