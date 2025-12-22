Turismo rigenerativo in Campania

L’emergenza over tourism sta portando a una mercificazione dei beni culturali, uno sfruttamento intensivo delle risorse locali e un prosciugarsi della vivibilità urbana. Il turismo rigenerativo si inserisce come alternativa, con l’equilibrio dell’ecosistema locale e la comunità che si appropria del proprio modello turistico come elementi principali. Questo approccio genera un sistema che non è considerato un’industria o un settore, ma un luogo in cui le destinazioni sono esseri viventi che vivono in cooperazione e non in competizione.

Sant’Agata de Goti sta perseguendo la strada del turismo rigenerativo, grazie alla sua posizione geografica e all’atteggiamento verso la vita dei suoi abitanti. Il Circolo Culturale Saticola ha organizzato eventi di forte impatto rigenerativo per la collettività, come l’evento natalizio “Sotto una buona stella”, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. L’evento ha coinvolto le contrade e le associazioni di volontariato del territorio, con lo scopo di promuovere la dimensione sociale e culturale del paese.

L’evento ha anche lanciato il “Sannio street food”, che propone cibi da strada tipici dell’area sannita e santagatese. Le associazioni coinvolte, come Vivisantagata, hanno gestito l’infopoint turistico e hanno aiutato i turisti a scoprire le bellezze del paese. I protagonisti dell’evento hanno espresso entusiasmo e soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha visto la partecipazione di persone provenienti da tutta la regione e anche da altre parti d’Italia.

La mostra “Benino sogna il presepio” è stata un’altra attrazione dell’evento, con una collezione di pastori e presepi realizzati con tecnica artigianale del ‘700-‘800. La mostra potrebbe diventare permanente, a condizione che i giovani santagatesi si coinvolgano attivamente nella sua gestione. L’evento “Sotto una buona stella” ha dimostrato che il turismo rigenerativo è possibile in Campania, a patto che la cooperazione della comunità sia massima e che l’ambiente naturale non sia scalfito da speculazioni.