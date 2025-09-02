Turismo Responsabile in Sicilia: Esperienze Anti-Mafia

Nel cuore della Sicilia, alcune iniziative di turismo responsabile stanno emergendo, legando esperienze turistiche alla lotta contro la mafia. È possibile partecipare a degustazioni di vini presso cantine confiscate a Cosa Nostra o pernottare in strutture sottratte alla criminalità organizzata. Queste opportunità nascono dalla confisca di beni mafiosi, un tema approfondito nel libro Il bene ritrovato. Turismo responsabile e beni confiscati alla criminalità organizzata di Camilla Elisabetta Ghioni.

In Italia, il numero di beni confiscati è significativo, superando le 19.000 unità. Questi beni possono includere appartamenti, ville e aziende agricole. Diverse associazioni come Libera Terra e Addiopizzo Travel hanno creato itinerari turistici per sensibilizzare i visitatori sulla questione.

Tuttavia, esistono problematiche legate alla gestione di tali beni. La legge Rognoni-La Torre del 1982 ha introdotto procedure per la confisca, ma il tempo che intercorre tra la confisca e il riutilizzo effettivo resta un ostacolo. Negli ultimi anni, sono state implementate misure per agevolare questo processo.

Le esperienze proposte vanno oltre il soggiorno e il cibo; includono escursioni nei luoghi simbolici della lotta anticrimine. Libera – Il g(i)usto di viaggiare offre pacchetti che invitano i turisti a riflettere e onorare le vittime della mafia. Non si tratta di un turismo pruriginoso, ma di un turismo responsabile, che racconta storie di impegno e resistenza.

Le cooperative come Addiopizzo Travel enfatizzano la benessere economica di chi rifiuta il pizzo. Attraverso esperienze autentiche, i visitatori possono scoprire la vera Sicilia, apprezzando non solo il paesaggio, ma anche il coraggio della sua gente, contribuendo a un’economia più sostenibile e rispettosa.