Turismo responsabile in Italia: il manifesto etico di Unexpected

Mentre l’estate italiana alterna spiagge deserte e montagne affollate, la startup Unexpected Italy promuove un turismo responsabile attraverso il “Manifesto dell’ospitalità etica”. Questo documento è stato già sottoscritto da quasi 500 ristoratori, albergatori, artigiani e produttori in tutta Italia. Elisabetta Faggiana, ceo e cofondatrice di Unexpected Italy, afferma che se i turisti vengono visti semplicemente come clienti da sfruttare, non sarà possibile offrire un’esperienza autentica e di qualità.

La conseguenza di questa visione errata include turisti insoddisfatti e la perdita dell’identità locale, con attività storiche che chiudono a favore di catene e ristoranti standardizzati. La startup, premiata anche dalle Nazioni Unite per il suo approccio etico, invita i propri aderenti a sottoscrivere il Manifesto per un turismo etico, promuovendo un impegno per la qualità e la responsabilità. Gli aderenti scelgono di mantenere vive le loro radici e promuovere una vera autenticità italiana.

Sottoscrivere il Manifesto rappresenta un passo verso un impegno condiviso, con un processo rigoroso di selezione per garantire che ogni realtà operi con etica. Recenti nuovi membri di Unexpected Italy includono diverse attività in diverse città, tutte unite dal desiderio di offrire un turismo responsabile e consapevole.

Unexpected Italy si impegna a mappare con attenzione il territorio italiano per selezionare luoghi che operano con passione e rispetto. Questo approccio mira a distinguere i ristoratori e gli artigiani autentici da quelli che puntano solo al profitto. Faggiana sottolinea l’importanza della selezione e della trasparenza nella risposta alla crisi dell’offerta turistica, reintegrare la ricerca di esperienze autentiche.