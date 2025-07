Turismo religioso in Italia: bellezza e spiritualità unite

Nel panorama del turismo religioso, una nuova figura emerge come Coordinatore Nazionale per l’Italia nella Rete Mondiale del Turismo Religioso: Biagio Maimone, giornalista originario di Maratea e attualmente Direttore dell’Ufficio stampa dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”. La sua nomina segna un passo importante per l’organizzazione, attiva in diciotto Paesi e dedicata alla promozione del dialogo interreligioso e interculturale.

L’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, fondata dopo la firma del Documento sulla “Fratellanza Umana” da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar, si impegna nella comunicazione per supportare i bambini in difficoltà in Egitto. Tra le sue iniziative, spicca la Casa della Famiglia Abramitica ad Abu Dhabi, un progetto che rappresenta un spazio di dialogo tra diverse fedi.

Maimone, soprannominato “il giornalista dei poveri”, ha un percorso caratterizzato dalla comunicazione sociale e spirituale. La sua esperienza include un corso di spiritualità francescana e la creazione dell’Associazione “Progetto di Vita e Umanità”, mirata a valorizzare la voce degli indifesi. Il suo libro “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario” ha ricevuto apprezzamenti da figure di spicco, tra cui Papa Francesco e il Cardinale Parolin.

La Rete Mondiale del Turismo Religioso si propone di rinvigorire i percorsi di pellegrinaggio, incoraggiando un turismo sostenibile e responsabile. Maimone avrà la responsabilità di sviluppare collaborazioni con entità religiose e turistiche per arricchire l’offerta di itinerari culturali e spirituali in Italia, un Paese ricco di storia e patrimonio religioso, meta ideale per il turismo dell’anima.