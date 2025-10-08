Turismo religioso e innovazione al TTG di Rimini

Il TTG Travel Experience è l’evento principale in Italia dedicato al turismo globale, che si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2025 presso la Fiera di Rimini. Durante questi tre giorni, professionisti del settore, enti turistici, tour operator, compagnie aeree e strutture ricettive si incontreranno per scambiare idee e innovazioni sul futuro dei viaggi, rendendo Rimini un importante punto di confronto e networking.

Biagio Maimone, Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso, parteciperà come visitatore per approfondire le offerte nel settore e valutare l’inserimento del turismo religioso nel contesto internazionale. Questo segmento di mercato sta assumendo un ruolo sempre più importante, combinando spiritualità, sostenibilità, solidarietà e cultura.

Maimone ha affermato che il turismo religioso è in forte espansione e rappresenta una risorsa strategica per il futuro del settore. Descrive questo tipo di turismo come un “turismo dell’anima”, dove la spiritualità si integra con l’identità dei luoghi e la scoperta dei territori, creando esperienze autentiche per viaggiatori e ospiti.

Ha sottolineato l’importanza di partecipare alle manifestazioni del settore, affermando che solo attraverso l’osservazione, la comprensione e il dialogo si può dare un contributo concreto e innovativo al turismo religioso nel contesto internazionale, promuovendo un turismo più consapevole e significativo.

Il tema dell’edizione 2025, ‘AWAKE to a new era’, esprime la consapevolezza che stiamo vivendo un cambiamento costante. Comprendere e guidare questo cambiamento è fondamentale per trasformarlo in un’opportunità di crescita e rinascita per l’intero settore turistico.