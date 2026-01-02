Turismo record in Tunisia

La Tunisia ha raggiunto un nuovo record nel settore del turismo, superando per la prima volta la soglia degli 11 milioni di visitatori internazionali in un solo anno. Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale di Tunisia, il settore ha generato ricavi record per 2,68 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un importante risultato per l’economia del paese, che si affida in larga misura al turismo come fonte di entrate. La Tunisia è una destinazione popolare per i turisti grazie alle sue belle spiagge, ai suoi siti storici e culturali e alla sua cucina tipica. Il paese sta lavorando per migliorare le infrastrutture turistiche e per promuovere il turismo sostenibile, al fine di attirare sempre più visitatori e di consolidare la sua posizione nel mercato del turismo internazionale.

