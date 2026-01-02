9.6 C
Roma
venerdì – 2 Gennaio 2026
Viaggi

Turismo record in Tunisia

Da stranotizie
Turismo record in Tunisia

La Tunisia ha raggiunto un nuovo record nel settore del turismo, superando per la prima volta la soglia degli 11 milioni di visitatori internazionali in un solo anno. Secondo i dati pubblicati dalla Banca Centrale di Tunisia, il settore ha generato ricavi record per 2,68 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un importante risultato per l’economia del paese, che si affida in larga misura al turismo come fonte di entrate. La Tunisia è una destinazione popolare per i turisti grazie alle sue belle spiagge, ai suoi siti storici e culturali e alla sua cucina tipica. Il paese sta lavorando per migliorare le infrastrutture turistiche e per promuovere il turismo sostenibile, al fine di attirare sempre più visitatori e di consolidare la sua posizione nel mercato del turismo internazionale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
La Manovra 2026: pensioni, Irpef, bonus
Articolo successivo
Flossie, gatto più anziano del mondo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.