Non saranno i numeri pre-covid, quando la Festa della Repubblica significava il primo assaggio d’estate con le spiagge senza più un lettino a disposizione e le città d’arte piene di turisti, sandali ai piedi e borraccia in mano. Ma è comunque l’inizio di una ripartenza: 9 milioni di persone in vacanza nel prossimo Ponte del 2 giugno pronti a concedetsi finalmente un momento di svago, dormendo almeno una notte fuori casa. “Un miracolo”, dice senza nascondere la gioia il presidente della Federalberghi, Bernabò Bocca.

A fare i pronostici della “ripresina” è proprio l’associazione degli albergatori in capo a Confcommercio. Associazione che scatta anche una fotografia sui possibili spostamenti. Brevi e nella maggior parte dei casi a Km0. La quasi totalità, il 99,3% infatti rimarrà in Italia. Di questi, il 69,6% si muoverà all’interno della regione di residenza – spiegano dall’associazione degli albergatori – il 22,5% si sposterà in qualche regione vicina, il 5,5% invece farà un viaggio un po’ più lungo.

Dati e percentuali danno una piccola boccata di ossigeno ad un comparto che, nell’ultimo anno e mezzo di pandemia, ha boccheggiato più di altri con gli hotel rimasti praticamente vuoti, specie nelle città meta di turismo culturale. “Per quanto si tratti di un valore inferiore rispetto agli anni precedenti pre pandemia, in questo momento e dopo un anno come il 2020 vissuto in totale oscurità, sembra di poter gridare al miracolo” dice il presidente Bernabò Bocca.

Il 2 giugno stavolta cade di mercoledì. Un giorno che per tutti quelli che il Ponte “se fai bene i calcoli diventa una vacanza di tutto rispetto” dà la possibilità a famiglie e lavoratori di poter usufruire di un tempo più dilatato per pianificare un viaggio. Stavolta con 4 giorni di ferie si può stare 8 giorni in vacanza: da questo sabato fino al prossimo, il 6 giugno. “Oggi si teme meno la diffusione del contagio e, nel contempo, c’è grandissima attenzione al rispetto del piano vaccinale” continua il presidente di Fedaralberghi Barnabò Bocca. Ma non tutto andranno in hotel. Secondo le previsioni il 30,3 per cento andrà a passare un periodo di relax nella seconda casa. Il 25,8% invece sarà ospite da amici o parenti. In albergo solo il 21%, nei Bed & Breakfast l’11,7%, il 3,1% in un appartamento in affitto.

”Per noi si tratta di un delicato inizio – ha concluso Bocca – Ma riteniamo che sia il preludio verso una ripresa piena che sarà in grado di sorprenderci. E che gli italiani ed il Paese meritano”.

Voglia di evasione, relax, natura, dopo tanti mesi “barricati” in appartamento e con un maggio che dal punto di vista meteo sembrava quasi novembre. Quindi, meglio mare e campagna delle città d’arte. E nonostante il “filotto” dei possibili 8 giorni consecutivi di vacanza, pochissime per questo Ponte sono le prenotazioni a Roma. “Finora sono state quasi nulle le richieste di stanze – racconta Giuseppe Roscioli a capo della Federalberghi romana – Cominciano invece a sbloccarsi un po’, quelle per settembre e ottobre”.

Ma la previsione dei 9 milioni di persone pronte a salire su un’aiuto o un treno per qualche giorno di vacanza, fa comunque ben sperare per l’estate che verrà. Secondo un sondaggio dell’istituti Acs Marketing Solutions, rispetto allo scorso anno c’è un più 10 per cento di persone che vuole partire. Rappresenta il 54,5 per cento degli intervistati. Chiaramente, i piu propensi sono quelli che hanno ricevuto o stanno per ricevere almeno la prima dose di vaccino contro il Covid-19. La destinazione prescelta anche per Giugno, luglio, agosto e settembre resta l’Italia in quasi il 90% dei casi (89,6%). La destinazione preferita? Il mare (72,7%). Seguito dalla montagna (8,4%), dalle località d’arte (5,2%) e dai laghi (2,6%).

L’albergo sarà di gran lunga l’alloggio preferito (28,1%), seguito da casa di parenti e amici (17,8%), dai bed & breakfast (16,7%) e dalla casa di proprietà (12,8%). Le notti che gli italiani pensano di passare fuori casa sono in leggero aumento rispetto all’anno scorso, passando da 9 a 10. “Dando proprio uno sguardo alle previsioni per la stagione estiva – dichiara Bocca – colpisce constatare che il 54,5% degli italiani (maggiorenni e minorenni) abbia in programma o comunque stia valutando l’ipotesi di organizzare una vacanza nei prossimi mesi.

Il top delle preferenze continua a guadagnarlo il mese di agosto (64,1%), seguito da luglio e settembre. Giugno non mostrerà una particolare performance, anche a fronte del fatto che le date delle riaperture sono state rese note in tempi non adeguati a garantire una buona programmazione per quel mese”.