Turismo nell’Unione Europea

Il numero stimato di notti trascorse nelle strutture ricettive turistiche dell’Unione Europea ha raggiunto i 3,08 miliardi. Questo rappresenta un aumento di 61,5 milioni rispetto all’anno precedente, equivalente a una crescita del 2%. La crescita delle notti turistiche è stata principalmente trainata dall’aumento delle notti trascorse da ospiti internazionali, con un incremento di 46,1 milioni. Le notti trascorse da ospiti domestici sono cresciute a un ritmo più lento, con un aumento di 15,4 milioni. Le notti turistiche nell’UE sono state abbastanza equilibrate tra ospiti internazionali, che rappresentano il 49%, e ospiti domestici, che rappresentano il 51%.

Per quanto riguarda la tipologia di alloggio, gli hotel e le strutture simili hanno registrato 1,9 miliardi di notti, pari al 63% del totale. Seguono le case vacanza e le altre strutture per soggiorni brevi con 743 milioni di notti, pari al 24%, e i campeggi con 413 milioni di notti, pari al 13%. Il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive turistiche è aumentato in quasi tutti i paesi dell’UE, con l’incremento maggiore registrato a Malta, in Polonia e in Lettonia. Lievi diminuzioni sono state registrate in Romania e in Irlanda. Il dato italiano è in linea con la media.