Turismo nelle Alpi Svizzere

Il direttore del turismo della regione Jungfrau ha espresso il suo disappunto quando interpellato dal Blick. Secondo lui, non si possono paragonare luoghi come le Isole Canarie o Città del Messico, con decine di milioni di visitatori, con una destinazione alpina come la regione della Jungfrau, in quanto sono realtà molto diverse.
Anche considerando il turismo giornaliero, i flussi di visitatori nella regione della Jungfrau restano nell’ordine di pochi milioni. Il Jungfraujoch ha registrato 1 milione e 60mila visitatori, un numero che sembra basso se confrontato con gli oltre 11 milioni di visitatori accolti da Montmartre.
