10.1 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Viaggi

Turismo nelle Alpi Svizzere

Da stranotizie
Turismo nelle Alpi Svizzere

Il direttore del turismo della regione Jungfrau ha espresso il suo disappunto quando interpellato dal Blick. Secondo lui, non si possono paragonare luoghi come le Isole Canarie o Città del Messico, con decine di milioni di visitatori, con una destinazione alpina come la regione della Jungfrau, in quanto sono realtà molto diverse.

Anche considerando il turismo giornaliero, i flussi di visitatori nella regione della Jungfrau restano nell’ordine di pochi milioni. Il Jungfraujoch ha registrato 1 milione e 60mila visitatori, un numero che sembra basso se confrontato con gli oltre 11 milioni di visitatori accolti da Montmartre.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Kofte vegane turche
Articolo successivo
UE tutela animali da compagnia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.