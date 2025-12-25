11.8 C
Turismo natalizio in Abruzzo

Il turismo natalizio accessibile e di prossimità sta crescendo, con la regione Abruzzo in un ruolo da protagonista. Secondo uno studio dell’Osservatorio Telepass, le ricerche online relative al turismo natalizio sono aumentate del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con oltre 4,9 milioni di ricerche registrate tra gennaio e ottobre.

I principali filoni di interesse sono i mercatini di Natale, i presepi e presepi viventi, i treni di Natale e le luminarie natalizie. In particolare, il trend relativo ai treni di Natale è uno dei più dinamici, con una crescita del 7% dall’inizio dell’anno e un balzo del 26% nel 2024. La Transiberiana d’Abruzzo è la destinazione più ricercata, con circa il 70% delle ricerche del cluster.

Le località come Sulmona e Roccaraso stanno rafforzando il loro ruolo di hub turistici stagionali, mentre il successo della Transiberiana conferma come le esperienze di mobilità lenta e panoramica possano diventare una motivazione di viaggio autonoma. Le ricerche online mostrano un’evoluzione chiara, con una diminuzione delle ricerche generiche e un aumento di quelle legate a tappe, percorsi, orari e biglietti, segno di una domanda sempre più orientata alla pianificazione concreta del viaggio.

