Come reazione alla crisi del settore causata dalla pandemia e per portare gli Italiani in vacanza nelle seconde case inutilizzate del Belpaese con offerte per ogni tipo di budget familiare e in nome del cosiddetto turismo di prossimità, nasce italianway.house, la prima online travel agency tutta italiana degli affitti brevi gestiti in maniera professionale. E’ quanto si legge in una nota. La startup che lancia il portale si chiama Italianway, fondata da Davide Scarantino e guidata da Marco Celani ha ‘acquisito’ oltre 1400 gli immobili contrattualizzati e più di 100 le aziende del settore, già attive nel campo extra alberghiero, tra franchisee e partner, entrate a far parte del network Italianway. Sul portale un’offerta vastissima di soluzioni abitative; diverse tipologie e costi diversificati.

Fonte