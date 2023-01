Turismo, nasce Emma Villas Academy, progetto per valorizzare nuove figure del settore

L’affitto breve di ville e casali di pregio è stato il boom turistico degli ultimi 4 anni in Italia. Secondo i numeri dell’Osservatorio Emma Villas, per il 2022 sono state 7.390 le settimane prenotate (+55% sul 2021) in circa 500 strutture gestite in esclusiva da Emma Villas, leader del settore in Italia. Una crescita che ha fatto registrare un aumento complessivo del fatturato di Emma Villas del +63% rispetto al 2021, pari a un incremento del 112% rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia. Una crescita che si traduce in una grande opportunità di lavoro: per questo Emma Villas lancia, per il 2023, una grande call to action (l’azienda ricerca Portfolio manager per le acquisizioni di nuove ville, Property manager in tutta Italia per la gestione delle proprietà, ma anche booking e concierge accounts per la sede centrale) e una sua proposta di alta formazione professionale, la Emma Villas Academy, il progetto dedicato alla crescita e alla valorizzazione delle nuove figure del settore.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti da Emma Villas. La crescita della nostra azienda, però, ci pone anche l’esigenza di puntare su nuove risorse, che siano portatrici di nuova linfa e motivazione. Abbiamo la volontà, coraggiosa, di crescere negli anni nonostante le difficoltà e per questo stiamo cercando nuovi profili per ampliare la nostra squadra”, afferma Giammarco Bisogno, Fondatore e Ceo di Emma Villas.

“Al tempo stesso, vogliamo garantire i massimi standard qualitativi per i nostri proprietari e ospiti e per questo lanciamo una iniziativa unica nel suo genere: una scuola di formazione per chi opera nel settore. A gennaio inizieranno i corsi interni di formazione dell’Academy Emma Villas, con l’obiettivo di formare professionisti del settore e aumentare gli standard di professionalità interni. Sono contento anche della crescita al femminile del nostro team che ha riguardato la quasi totalità delle assunzioni effettuate in questi ultimi due anni. Tale crescita ha generato indubbiamente una iniezione di passione e competenza”, aggiunge.

Emma Villas Academy nasce da un’esigenza specifica di rispetto dell’alta qualità del servizio. Investire nella formazione è fondamentale per Emma Villas, che con circa 45.000 ospiti accolti all’anno da tutto il mondo non può prescindere dal presidiare la qualità delle ville e lo standard della loro gestione. Proprio per rispondere alle esigenze di un mercato in crescita e mantenere alti gli standard dei servizi offerti, nasce Emma Villas Academy, un progetto ambizioso volto a fornire competenze di settore, grazie al supporto di una squadra di trainers qualificati, e offrire opportunità di crescita ai Portfolio manager, Property manager, Quality inspector, Sales manager, Concierge manager e Account Marketing e comunicazione.

La formazione è dedicata ai nuovi assunti, ai dipendenti e agli oltre 100 collaboratori di Emma Villas. L’attività formativa è iniziata ad ottobre scorso, è svolta da professionisti interni all’azienda con sessioni in presenza e trainer ‘on the job’ che prevedono l’affiancamento delle nuove risorse da parte dei Senior Manager dell’azienda. L’Academy offre inoltre ai propri dipendenti e collaboratori diversi strumenti di formazione; nella piattaforma dell’Academy un’area riservata accoglie protocolli, procedure lezioni registrate, tutorial e materiali a supporto delle diverse ‘famiglie professionali’. Le sessioni si svolgono da remoto e in presenza presso le sedi di Emma Villas di Roma, l’headquarter di Chiusi (SI) nel quale a marzo verrà inaugurata una sala conferenze, ma anche negli uffici tecnici in Sicilia e Sardegna.

L’azienda attribuisce alla formazione un valore centrale. È utile a fornire gli strumenti necessari alla comprensione del modello di business e a investire costantemente nella crescita professionale dei propri dipendenti. Questi ingredienti hanno consentito a Emma Villas di aumentare il proprio portfolio di 100 ville (+105% contro 2021) e le figure dei property managers (+28%), il personale preposto proprio alla gestione generale delle strutture.

“Il presidio della qualità della villa e lo standard della sua gestione è fondamentale nel nostro settore e ciò non può avvenire senza una formazione adeguata delle nostre figure. Per questo Emma Villas Academy sarà fondamentale nella professionalizzazione dei nostri dipendenti, un percorso di crescita unico che offre la possibilità di acquisire nuove competenze. Il nostro team fa del lavoro di squadra un valore, trainato da principi imprescindibili quali la consistenza, la qualità e trasparenza della relazione con qualsiasi interlocutore. Questi, insieme alla passione per il nostro lavoro, hanno da sempre accompagnato Emma Villas”, conclude Giammarco Bisogno.

Ma quali sono le nuove figure professionali del settore formate da Emma Villas Academy? Ai Property manager è richiesta la gestione e il controllo complessivo dell’immobile e di tutte le attività a supporto della locazione: supervisione continuativa della proprietà, l’accoglienza, il coordinamento delle risorse in loco che si occupano della cura del giardino, della piscina e le pulizie. Mentre i Quality Inspector, sono responsabili del controllo degli standard qualitativi delle strutture per garantire qualità e comfort e offrire al cliente un prodotto in perfette condizioni ‘a prova di feedback’.

I concierge manager svolgono attività di customer service, segreteria, problem solving, gestione clientela internazionale e dettagli arrivi durante la stagione. Gli operatori booking si occupano del supporto alle vendite e della gestione delle prenotazioni, gli agenti commerciali o portfolio manager,s invece, gestiscono la parte acquisitiva e di gestione dei rapporti con i Proprietari di ville, avere un proprio portfolio di strutture o contatti sono i criteri preferenziali di ingaggio per gli agenti. Completano tutti i profili la padronanza della lingua inglese, mentre per molti la conoscenza del mercato immobiliare è essenziale, così come la possibilità di spostarsi in maniera autonoma. Per candidarsi è necessario inviare una mail di presentazione allegando curriculum vitae e foto all’indirizzo mailing@emmavillas.com.