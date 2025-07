Turismo medicale e benessere: l’Italia abbraccia la silver economy

In Italia sta prendendo forma un innovativo progetto focalizzato sul benessere degli anziani, intitolato Italian Golden Age. Iniziativa congiunta di Federterme e della piattaforma Italcares, si propone di sfruttare le opportunità legate all’invecchiamento della popolazione.

Le recenti proiezioni demografiche rivelano che entro il 2050 oltre il 30% della popolazione europea avrà più di 65 anni. L’Italia, con il 24,7% di individui senior e un’alta aspettativa di vita, si candida a diventare un punto di riferimento per la silver economy. Italian Golden Age mira a integrare turismo medicale, alloggi per anziani, benessere termale e incentivi fiscali, puntando su località d’eccellenza immerse nella natura.

Federterme ha identificato oltre 30 strutture termali interessate a riconvertire spazi per anziani autosufficienti e semi-autosufficienti. Le aree coinvolte, tra cui Santa Cesarea Terme e Telese Terme, sono già incluse nei benefici fiscali offerti dal regime al 7% per i pensionati stranieri.

Il progetto si propone di trasformare queste località non solo in centri di cura, ma in attrattive risorse per un’utenza senior internazionale, favorendo un equilibrio tra salute e qualità della vita. Italcares, che sarà operativo nel 2024, raccoglierà oltre 100 strutture e più di 300 programmi di cura. La sezione ‘Silver Age’ servirà come piattaforma per residenti temporanei, facilitando l’accesso a offerte terapeutiche e informazioni fiscali.

Il mercato del turismo medicale ha raggiunto un valore di 140 miliardi di dollari e si prevede una crescita fino a 700 miliardi entro il 2033. Mentre la Francia e il Regno Unito dominano gli investimenti nel senior housing, l’Italia mostra un notevole potenziale nelle aree termali, promuovendo un modello che favorisca comunità inclusive e dinamiche.