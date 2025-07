Turismo marittimo e borghi italiani: un valore da scoprire

Negli ultimi anni, il turismo marittimo ha assunto un ruolo centrale nell’economia italiana. Le iniziative che uniscono la valorizzazione del mare e dei borghi storici stanno guadagnando sempre più attenzione, contribuendo alla crescita delle comunità locali.

Durante il IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare, Giovanni Strever ha evidenziato la necessità di “creare valore” per l’economia marittima. La Camera di Commercio di Chieti Pescara, promotrice di un master in Diritto ed Economia del Mare, sosterrà iniziative come il porto turistico di Pescara e la Costa dei Trabocchi, attivando un percorso di sviluppo per il territorio e creando nuove opportunità occupazionali.

L’importanza dei borghi storici nel contesto turistico è stata sottolineata da Primi, rappresentante dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia. Con 375 comuni coinvolti e un flusso annuale di milioni di turisti, questi borghi stanno diventando un valido mezzo per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre visitatori. L’associazione sta attuando progetti per sostenere il turismo e supportare i produttori locali, promuovendo così la destagionalizzazione delle visite.

Ivana Jelinic ha inoltre presentato un’iniziativa di AssoNautica, che propone 17 itinerari storici e naturalistici, unendo mare e entroterra per attrarre un pubblico variegato. Questa proposta si concentra sulla promozione del turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle comunità locali, offrendo esperienze immersive nell’enogastronomia e nelle tradizioni. Investire in iniziative di questo genere rappresenta una strada fondamentale per il futuro turistico dell’Italia.