Turismo Marche in crescita

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha commentato gli ultimi dati sul turismo nelle Marche nel periodo gennaio-settembre, che mostrano una crescita con 2,57 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze. Secondo Acquaroli, ciò conferma un trend positivo per la regione, che è il risultato delle politiche messe in campo e del grande potenziale inesplorato che va strutturato e messo nel circuito nazionale e internazionale.

Il turismo rappresenta una valorizzazione del territorio, un indotto economico e una narrazione fondamentale per la regione, non solo nel settore del turismo, ma anche nell’artigianato, nell’agricoltura e nella cultura, rendendo il territorio più attrattivo. L’aeroporto di Ancona ha avuto un ruolo strategico, soprattutto per l’incremento del turismo straniero, e la capacità di accompagnare questa infrastruttura con un’azione promozionale efficace e coordinata ha reso la regione protagonista nei circuiti nazionali e internazionali.

I numeri confermano una tendenza positiva e strutturale, che non riguarda solo il periodo estivo, ma si estende anche alle stagioni autunnali e invernali, dimostrando come la regione abbia le potenzialità per essere attrattiva tutto l’anno. L’Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo delle Marche ha avuto un ruolo fondamentale nel rafforzare la promozione e la consapevolezza del valore del territorio, contribuendo a costruire un’attrattività che genera ritorni non solo turistici, ma anche economici e culturali, trasformando i visitatori in ambasciatori della regione.

