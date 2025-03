Turismo: Lalli Svela Come un’Idea Romantica Ostacola l’Afflusso di Grandi Gruppi

La finanza e i gruppi internazionali nel settore del turismo sembrano restii a investire massicciamente in Italia. Marina Lalli, presidente di Federturismo, analizza le ragioni di questa situazione. Tra le preoccupazioni espresse, si evidenziano la burocrazia complessa, l’instabilità politica e le incertezze economiche, che rendono il paese meno attrattivo per gli investimenti. Inoltre, Lalli sottolinea che l’Italia ha bisogno di una strategia chiara per migliorare l’appeal verso i grandi investitori, puntando sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. La mancanza di un’adeguata promozione e di infrastrutture efficienti può rappresentare un ulteriore ostacolo per l’arrivo di capitali stranieri. È fondamentale, secondo la presidente, che vi sia una collaborazione tra pubblico e privato per incentivare gli investimenti e sviluppare l’offerta turistica. Solo attraverso una visione condivisa e la semplificazione delle procedure sarà possibile attrarre maggiori flussi di capitale e garantire una crescita sostenibile nel settore. Lalli conclude evidenziando che, nonostante le sfide, l’Italia conserva un grande potenziale turistico che deve essere valorizzato per attrarre investimenti significativi.