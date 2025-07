Turismo italiano in boom: 70 milioni di arrivi nel 2025

L’estate italiana si preannuncia straordinaria per il turismo, con un’affluenza record di visitatori prevista in tutto il Paese. Secondo i report di Enit e Isnart/Unioncamere, già a agosto il 70% delle camere alberghiere sono prenotate, contribuiendo a un totale di oltre 70 milioni di arrivi attesi, con 38,5 milioni di questi provenienti dall’estero. Questo segna un incremento di cinque milioni di presenze rispetto all’anno precedente, evidenziando un forte recupero dopo la pandemia.

Il settore turistico si conferma essenziale per l’economia, rappresentando il 13% del PIL e generando un valore di 250 miliardi di euro. Le proiezioni per l’estate indicano un giro d’affari di 14,7 miliardi, sostenuto dalla crescente domanda internazionale e una rete di servizi ricettivi in espansione, con investimenti immobiliari turistici che nel 2024 hanno superato i 2,2 miliardi di euro.

Roma, tradizionalmente meno visitata in estate, ha visto un sorprendente aumento del 18% nelle prenotazioni. Ad agosto, si prevede l’arrivo di 695 mila turisti stranieri, con una spesa stimata di 526 milioni di euro. A settembre, quasi un milione di visitatori è atteso, con spese che potrebbero toccare un miliardo. I turisti rimangono in media sei notti, segno di un cambiamento verso soggiorni più prolungati.

Il mare resta la meta preferita per il 77,4% dei turisti, seguita dalla montagna e dalle città d’arte. Anche il settore aereo cresce, con 27 milioni di viaggiatori in arrivo. I mercati esteri attivi includono Regno Unito, Stati Uniti e Germania, mentre il Giubileo anima ulteriormente l’affluenza nel Centro Italia, con un aumento significativo delle vendite turistiche nelle regioni circostanti Roma. Nonostante il boom, solo un albergatore su dieci esprime preoccupazioni sui picchi di affluenza, indicando una preparazione robusta per la stagione.