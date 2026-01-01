Turismo Italia: servizi e destinazioni

Viene istituito un fondo di 250mila euro annui per garantire la gestione e l’efficienza dei servizi del ministero del Turismo migrati al Polo Strategico Nazionale. Questa misura migliora l’interoperabilità tra gli enti e assicura la piena applicazione del principio ‘once only’, semplificando il rapporto con gli utenti ed evitando la duplicazione delle richieste di dati già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Per consolidare l’ecosistema digitale italia.it come punto di riferimento della filiera e primo portale turistico ufficiale in Europa, viene istituito un fondo dedicato all’operatività del Tourism Digital Hub. Lo stanziamento prevede 4,2 milioni di euro e 3,5 milioni annui, garantendo la continuità dei servizi oltre la scadenza dei fondi, assicurando che il portale continui a connettere imprese, operatori e istituzioni.

Vi sono inoltre 2 città italiane tra le 10 mete più attrattive.