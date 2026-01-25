8.1 C
Turismo Italia: riforma calendario scolastico

La ministra Daniela Santanché ha proposto una revisione del calendario scolastico durante un intervento al Forum internazionale del turismo a Milano. L’idea consiste in una distribuzione più omogenea delle vacanze durante tutto l’anno, in linea con quanto avviene in diversi Paesi europei, con l’obiettivo di sostenere il turismo interno.

Secondo quanto riporta la stampa, l’idea del Ministero del Turismo sarebbe quella di ridurre di dieci giorni le vacanze estive e redistribuire quel tempo durante l’anno, consentendo alle regioni di organizzare il calendario secondo le proprie esigenze. La ministra Santanché sostiene che una modifica di questo tipo potrebbe favorire il turismo nazionale, diluendo la concentrazione dei flussi in un numero maggiore di periodi dell’anno.

Tuttavia, non risulta che il Ministero dell’Istruzione sia stato coinvolto nella discussione e non ci sono tavoli tecnici aperti con chi gestisce il sistema scolastico. Diversi esponenti politici hanno espresso contrarietà, sottolineando le criticità legate alle condizioni climatiche e alle priorità del sistema scolastico.

Le obiezioni sono arrivate anche da sindacati e dirigenti scolastici, che hanno messo in guardia da una lettura del calendario scolastico piegata a logiche estranee alla didattica e hanno sottolineato le difficoltà legate alle condizioni ambientali e alle esigenze educative. La proposta è quindi già oggetto di un ampio dibattito.

