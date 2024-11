Turismo, Italia regina dell’Europa dei congressi

L’Italia ha raggiunto il primo posto in Europa e il secondo nel mondo per numero di congressi nel 2023, e le proiezioni confermano la sua posizione anche per il 2024. Questa informazione è emersa durante la quarta edizione di “Italian Knowledge Leaders”, organizzata da Convention Bureau Italia con il supporto della Conferenza dei rettori delle università italiane. Durante l’evento, svoltosi in Campidoglio con la presenza del Ministro Daniela Santanchè, sono stati premiati 27 leader della conoscenza appartenenti a vari settori, come medicina, ingegneria, fisica, sport, agricoltura e scienze sociali, i quali hanno contribuito a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama del turismo congressuale.

La ricerca di IKL mette in evidenza che il Paese ha un’elevata capacità di convertire la presenza di knowledge leaders in congressi confermati, soprattutto per eventi di grandi dimensioni, con una percentuale del 40%, seconda solo alla Spagna (47%) e superiore alla Francia (33%). Nel 2023, l’Italia ha infatti organizzato 553 congressi, seguita dalla Spagna con 505 e dalla Francia con 472. Per il 2024, l’Italia si attesta di nuovo al primo posto con 540 congressi programmati, mentre Germania e Spagna avrebbero entrambi 459 eventi.

Questi dati sottolineano la rilevanza del settore, che contribuisce per circa il 20% ai flussi turistici nazionali. Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso orgoglio per il posizionamento dell’Italia nel settore congressuale, promettendo di impegnarsi ulteriormente per mantenere il Paese come un punto di riferimento internazionale, investendo in infrastrutture e formazione.

Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia, ha sottolineato come il Paese sia riuscito a recuperare bene dopo la pandemia, evidenziando che i risultati ottenuti sono il frutto dell’impegno dei leader della conoscenza italiani, premiati nell’occasione. La sfida futura sarà mantenere questi standard elevati.

Durante l’evento sono stati anche assegnati i premi nazionali IKL per il “Congresso inclusivo” e il “Congresso sostenibile”, sottolineando l’importanza di questi temi per il benessere dei territori. Inoltre, si è tenuta una tavola rotonda dedicata alle opportunità e sfide del turismo congressuale nel Sud Italia, promuovendo un confronto tra esperti e istituzioni.