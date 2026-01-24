Turismo Italia: calendario scolastico

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha proposto una revisione del calendario scolastico per favorire la destagionalizzazione del turismo. Secondo la Santanchè, un cambiamento graduale del calendario e della vacanze scolastiche potrebbe favorire i cosiddetti “flussi interni distribuiti”.

Il calendario scolastico attuale concentra le vacanze principalmente in due periodi dell’anno, a differenza di quanto avviene nella maggior parte degli altri Paesi occidentali, dove le pause scolastiche sono suddivise in modo più equilibrato lungo l’intero arco dell’anno. La ministra ritiene che questo calendario non agevoli il turismo interno perché genera affollamenti stagionali e limita la possibilità per le famiglie di viaggiare in periodi diversi dall’alta stagione.

La Santanchè ha parlato di un dialogo con il ministro dell’Istruzione, Valditara, per avviare un percorso di confronto e lavorare assieme a una graduale revisione dei piani scolastici. Tuttavia, il ministero dell’Istruzione ha fatto sapere che al momento non vi è alcuna proposta concreta su cui lavorare per la revisione del calendario scolastico. Eventuali proposte si valuteranno al momento opportuno.