Turismo Inclusivo a Pavia: Iniziative per Tutti

Turismo Inclusivo a Pavia: Iniziative per Tutti

La Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia ha partecipato alla Fiera del Turismo Ttg, un importante evento che riunisce istituzioni, imprese e operatori del settore per discutere di tendenze e opportunità nel turismo globale. Durante la fiera, è stato presentato il progetto Stai 2, promosso dall’assessora regionale alla disabilità Elena Lucchini e che coinvolge le province di Pavia e Sondrio, con Pavia come capofila.

Regione Lombardia ha investito 6 milioni di euro nel progetto, che mira a rendere il turismo più inclusivo e accessibile. Questo sforzo è in linea con la preparazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina. Il progetto ha l’obiettivo di creare una rete di accessibilità che comprende dieci partner istituzionali e oltre 60 membri della rete territoriale, tra cui la Comunità Montana Oltrepo Pavese e vari Comuni termali e montani.

Il presidente della provincia, Giovanni Palli, ha evidenziato come questo progetto possa diventare una leva per l’attrattività turistica e lo sviluppo locale, creando un laboratorio di innovazione grazie alla collaborazione con università, fondazioni e associazioni. Pavia intende farsi portavoce di una nuova era del turismo accessibile, unendo pianura e Appennino, cultura e natura, tradizione e futuro.

Alessandro Greco, prorettore al Patrimonio Architettonico e Culturale dell’Università di Pavia, ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento nel progetto, che mira a rendere il patrimonio architettonico dell’ateneo sempre più inclusivo, dando continuità a iniziative già avviate.

