Turismo in Umbria

Il settore turistico umbro è in costante evoluzione, come emerge da un report di Unioncamere e Camera di Commercio dell’Umbria. La crescita degli affitti brevi è tra le più elevate del Centro Italia, anche se resta sotto la media nazionale. Gli alberghi, invece, registrano una contrazione superiore alla media italiana. La ristorazione mostra segnali di tenuta, con il miglior risultato dell’area centrale del Paese.

Secondo Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, “i dati del report mostrano con chiarezza che il turismo sta cambiando e che le forme di ospitalità si stanno diversificando rapidamente”. L’Umbria sta attraversando una trasformazione graduale ma evidente del proprio sistema di ospitalità, non solo nel numero delle imprese, ma in una riconfigurazione più profonda del modo in cui il territorio intercetta e organizza la domanda turistica.

A livello nazionale, negli ultimi quattro anni, le imprese dei “Servizi di alloggio di alberghi e simili” sono diminuite del 5,2%, mentre gli alloggi per vacanze e soggiorni di breve durata sono cresciuti del 42,1%. L’Umbria si colloca in una posizione intermedia, tra le regioni a più alta intensità turistica e quelle che faticano ad agganciare la nuova domanda.

Tra il terzo trimestre 2021 e il terzo trimestre 2025, le imprese alberghiere regionali sono passate da 458 a 420 unità, con una riduzione dell’8,3%. Tuttavia, è accompagnata da una crescita consistente dell’ospitalità diffusa, con le imprese di “Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata” che aumentano da 499 a 675 unità. Le dinamiche risultano diverse anche a livello territoriale, con la provincia di Terni che registra un incremento percentuale più elevato negli affitti brevi.

La ristorazione si conferma un elemento di stabilità, con i ristoranti con servizio al tavolo che crescono dell’1,5% in Umbria. Anche in questo ambito emergono differenze territoriali, con Terni più dinamica rispetto a Perugia. Un elemento chiave per interpretare il nuovo assetto del turismo è rappresentato dalle densità ricettive, che in Umbria sono in linea con la media nazionale per gli alberghi e più elevate per gli affitti brevi. Nel confronto con le altre regioni del Centro, l’Umbria occupa una posizione intermedia, con un equilibrio che riflette una pressione turistica significativa ma non eccessiva.