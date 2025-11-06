Turismo in Trentino: l’orso tra attrazione e paura

La presenza dell’orso in Trentino solleva domande sul suo impatto sui flussi turistici. È importante analizzare la questione senza pregiudizi e considerando che un’analisi basata esclusivamente sulla presenza dell’orso non è scientificamente valida.

Spesso si associa l’orso a un “paesaggio della paura”. Tuttavia, gran parte della letteratura scientifica sul turismo è emersa dopo l’11 settembre, legando la paura al rischio terrorismo. Qualsiasi analogia con l’orso potrebbe risultare fuorviante e necessiterebbe di prove concrete che dimostrino una connessione tra orso e paura, in grado di influenzare le decisioni turistiche, come limitare le visite in luoghi percepiti come pericolosi. Eppure, gli operatori turistici trentini non segnalano indicatori che supportino questa teoria.

Un’importante indagine Doxa ha rivelato che il 67% degli intervistati non è influenzato dalla presenza dell’orso nella scelta di una vacanza in Trentino, mentre il 20% la considera un fattore d’interesse. Il Lazio ha mostrato il tasso più alto di interesse per l’orso (25%), mentre in Veneto il 72% si è dichiarato indifferente. Tra coloro che stanno pensando di visitare il Trentino, il 26% lo vede come un valore aggiunto, solo il 9% lo considera un deterrente.

Inoltre, rispetto a indagini precedenti, il numero di italiani che percepisce gli orsi come “numerosi” è aumentato. Circa il 70% degli intervistati vorrebbe mantenere stabile la popolazione di orsi nella regione. Nonostante alcuni eventi avversi legati agli orsi, la maggior parte degli intervistati continua a esprimere un’opinione neutra o positiva sulla loro presenza.

Infine, un’altra indagine in Alto Adige ha evidenziato differenze significative nella tolleranza nei confronti dei grandi carnivori in base alla lingua parlata, suggerendo variabili socio-culturali nella percezione della fauna selvatica.

