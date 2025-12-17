Turismo in Toscana

La sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2025 riguarda la legittimità della Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61, nota come Testo Unico del Turismo. Questa sentenza ha un impatto significativo sul settore del turismo e della gestione immobiliare, in particolare sulle disposizioni relative agli affitti brevi e alle attività extra-alberghiere.

La legge toscana consente agli alberghi di associare unità immobiliari residenziali entro un raggio di 200 metri per aumentare la capacità ricettiva fino al 40%, previo mutamento della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Tuttavia, il Governo aveva avanzato un’impugnativa riguardante il potere dei Comuni di ridurre tale percentuale senza criteri predefiniti, violando i principi di ragionevolezza e di libertà d’impresa.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, riconoscendo ai Comuni il potere di “zonizzazione” e di governo del territorio. La sentenza stabilisce che il margine di discrezionalità comunale è necessario per adattare l’offerta turistica ai diversi contesti territoriali e non costituisce un arbitrio.

La legge regionale toscana impone condizioni di requisiti strutturali e igienico-sanitari per le attività extra-alberghiere, come affittacamere, bed and breakfast, case vacanza e residenze d’epoca. Queste attività devono avere condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti, nonché requisiti previsti dal regolamento di attuazione.

La sentenza della Corte Costituzionale ha anche affrontato la questione della destinazione d’uso e del regime liberalizzato dei cambi d’uso introdotto dalla legge n. 105/2024 “Salva Casa”. La Corte ha riconosciuto la competenza regionale in materia di turismo e ha stabilito che la destinazione d’uso turistica non contraddice le caratteristiche della civile abitazione, poiché è collegata al profilo gestionale.

La legge regionale toscana n. 61/2024 attribuisce ai Comuni capoluogo o ad alta densità turistica il potere di stabilire limiti specifici e zone di esclusione per le locazioni brevi. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata l’obiezione del Governo, riconoscendo la competenza regionale in materia di turismo e governo del territorio.

In sintesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2025 stabilisce che la legge regionale toscana n. 61/2024 è conforme alla Costituzione e che le disposizioni relative alle attività extra-alberghiere e alle locazioni brevi sono legittime. Ciò significa che coloro che esercitano attività extra-alberghiera in forma imprenditoriale dovranno adeguarsi alle norme entro i termini transitori.