Turismo in Sicilia

Le imprese turistiche siciliane avranno più tempo per partecipare all’avviso pubblico che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il potenziamento dell’offerta ricettiva in Sicilia. Il dipartimento regionale del Turismo ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande, fissandola alle ore 17 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Regione.

La decisione arriva dopo le numerose richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore e servirà a consentire alle imprese una valutazione più attenta delle opportunità offerte dalla misura, aggiornata con alcune modifiche volte a chiarire le tipologie di interventi ammissibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma incentiviSicilia.irfis.it e saranno istruite da Irfis FinSicilia, la finanziaria regionale incaricata della gestione della misura.

L’avviso è rivolto a micro, piccole, medie e grandi imprese che operano nei settori turistico-alberghiero ed extra-alberghiero e punta a sostenere interventi di ristrutturazione e ampliamento di strutture esistenti, recupero fisico e funzionale di immobili da destinare all’attività ricettiva, oltre al completamento di edifici iniziati ma non ultimati. Il finanziamento, concesso in regime di esenzione o de minimis, può variare da 50 mila a 3,5 milioni di euro con un’intensità dell’aiuto fino all’80% a fondo perduto.