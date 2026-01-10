Turismo in Sicilia: nasce DMO Enjoy Barocco

Il turismo ibleo sta vivendo una svolta storica ed epocale. Un focus sugli strumenti di destination management ha segnato l’avvio del percorso verso la costituzione e il riconoscimento della DMO Enjoy Barocco, un nuovo modello di governance pubblico-privata per gestire la destinazione turistica unica. L’accordo siglato dai sindaci dei Comuni del GAL Terra Barocca, insieme al commissario della Camera di Commercio Sud Est Sicilia e alla presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ha formalmente dichiarato di credere nel progetto DMO Enjoy Barocco e di sostenerlo anche economicamente.

La DMO Enjoy Barocco nasce con basi solide e con una visione chiara: aprirsi ad altri territori, ai privati e costruire una vera cogestione pubblico-privata. Il GAL Terra Barocca ha già costruito negli anni una destinazione turistica strutturata, dotata di identità, strumenti operativi e visione strategica. Sono già attivi l’Osservatorio Turistico di Sviluppo Locale, il portale www.enjoybarocco.com, strumenti di analisi dati e intelligenza artificiale per la creazione di itinerari personalizzati, una rete di infopoint e totem multimediali brandizzati.

La DMO Enjoy Barocco passerà da progetto di promozione a strumento di governo della destinazione, con una visione condivisa, risorse dedicate e una inedita alleanza tra pubblico e privato. Il prossimo passo sarà l’avvio del comitato promotore, la scelta della forma giuridica e del modello di governance, la costituzione formale e il riconoscimento della DMO, oltre allo sviluppo degli strumenti già predisposti. La presenza di amministratori di altri Comuni è stata salutata positivamente come segnale di condivisione, così come la collaborazione già avviata con il GAL Valli del Golfo.