Turismo in Sardegna: scoprire le meraviglie di ottobre

La stagione turistica sta per concludersi, ma continua a registrare un buon numero di visitatori. Le destinazioni più popolari includono Alghero, la Costa Smeralda e le località balneari dell’Ogliastra e del Cagliaritano, con il capoluogo regionale che mostra dati positivi. Anche alcune zone dell’interno, apprezzate dagli escursionisti, stanno attirando attenzione.

I turisti di ottobre provengono principalmente dall’Europa, in particolare da Francia, Spagna, Germania e Polonia. Si osserva una diminuzione delle presenze nelle strutture extralberghiere, mentre gli alberghi, che offrono tariffe più competitive rispetto all’estate, stanno attirando più visitatori. In media, i turisti soggiornano per tre notti, con un tasso di occupazione soddisfacente: oltre il 60% delle stanze disponibili è prenotato nelle prime due settimane del mese.

A partire da domani si prevede una diminuzione nel numero di turisti, anche se il prossimo weekend non sarà del tutto negativo. Tuttavia, l’ultima settimana di ottobre vedrà la chiusura dell’80% degli hotel. Stefano Visconti, presidente di Federalberghi nord Sardegna, sottolinea che la disponibilità di alloggi è strettamente legata al mercato dei voli aerei, che subirà un forte calo con la conclusione della stagione estiva.