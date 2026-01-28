Turismo in Paraguay

Angie Duarte è l’attuale Ministra del Turismo del Paraguay, incarico conferitole dal Presidente della Repubblica Santiago Peña. Prima di assumere la guida del turismo nazionale, Angie Duarte ha ricoperto il ruolo di Direttrice Generale del Turismo e della Cultura del Comune di Asunción, dove si è distinta per una gestione orientata ai risultati e alla valorizzazione dell’identità culturale.

Ha anche una solida esperienza nel settore privato dell’hotelleria, che le ha permesso di conoscere a fondo le dinamiche del mercato e le esigenze degli investitori. La sua leadership si caratterizza per un approccio pragmatico e moderno, con l’obiettivo di posizionare il Paraguay come una destinazione autentica e competitiva sui mercati internazionali.

Il Paraguay ha iniziato a posizionarsi con maggiore forza sulla mappa turistica internazionale grazie a una strategia integrata che combina azioni del settore pubblico e privato, stabilità e maggiore connettività. Il Paese ha saputo valorizzare i propri vantaggi competitivi, come la posizione strategica in Sud America e l’ospitalità della sua gente.

Il Paraguay offre esperienze autentiche e distintive, come il turismo naturalistico, il patrimonio storico e la gastronomia con una forte identità. Per il viaggiatore italiano, il Paraguay rappresenta l’opportunità di scoprire una destinazione autentica e tranquilla, con paesaggi diversi e una cultura profondamente radicata nelle sue tradizioni.

La chiusura dell’anno ha mostrato un bilancio chiaramente positivo per il settore turistico, che conferma la crescita sostenuta del turismo nel Paese. Il Paraguay sta rafforzando la sua proiezione internazionale come destinazione turistica, con politiche orientate a un turismo sostenibile e con identità. Vengono promosse iniziative concrete per valorizzare la cultura, la natura e le comunità locali, come progetti di turismo comunitario e rurale.

Il turismo si consolida anche come motore di sviluppo economico, generando opportunità per gli investimenti esteri e la cooperazione internazionale. Il Paraguay offre un contesto favorevole per gli investimenti, con stabilità macroeconomica e quadri istituzionali che accompagnano lo sviluppo del settore.

La visione del Paraguay è quella di consolidare il Paese come una destinazione autentica, sostenibile e competitiva, riconosciuta per la sua identità culturale e la qualità delle sue esperienze. Il messaggio per il viaggiatore italiano è che il Paraguay è un invito a scoprire l’autenticità del Sud America, un Paese ospitale e sorprendente dove ogni visita si trasforma in un’esperienza vicina e memorabile.