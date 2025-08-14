Turismo in montagna: dati e tendenze per il 2023 in Italia

Il turismo nelle zone montane italiane rappresenta il 6,7% del PIL, un dato che si allinea con la media nazionale. Un recente rapporto di UNCEM, realizzato con IPSOS, rivela che il 90% degli intervistati considera la montagna italiana un’importante attrattiva turistica, mentre il 56% la percepisce come un luogo ideale per vivere.

Lo studio ha analizzato 387 comunità territoriali tra Alpi e Appennini, evidenziando che nel 2023 queste località offrivano in media 19,3 posti letto ogni 100 abitanti e registravano circa 1.200 presenze turistiche per 100 abitanti, con una durata media del soggiorno di 3,1 giorni. Il rapporto, pubblicato da Rubbettino nell’ambito del progetto ITALIAE della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottolinea l’importanza di un legame tra turismo, agricoltura e cura del territorio. Marco Bussone, presidente di UNCEM, afferma che il turismo esiste grazie alla presenza di paesi e comunità e che è inappropriato parlare di overtourism in montagna, suggerendo che sia più corretto considerare picchi di afflusso in specifici periodi.

Bussone incoraggia a rispettare le comunità montane, che non sono solo borghi turistici, ma elementi vitali per l’industria turistica. Raccomanda di acquistare prodotti locali per supportare l’economia della valle, sottolineando la necessità di un’interazione diretta con le comunità.

Tra i dati significativi, si evidenzia che le comunità montane hanno una media di 650 occupati nel settore turistico, con picchi in Alto Adige. Nelle Dolomiti, alcune aree raggiungono un’incidenza del turismo sul PIL del 72%. Inoltre, Soraga di Fassa si distingue con 254 posti letto ogni 100 abitanti e 30.000 presenze turistiche, mentre il soggiorno medio è di 13 giorni nell’Alto Maceratese. I dati completi sulle 387 comunità sono disponibili su richiesta a UNCEM.