Turismo in Mongolfiera: Scopri la Magia della Campania

Sedici operatori abilitati e circa ventimila passeggeri hanno preso parte al primo rapporto sul Turismo in Mongolfiera, presentato durante il Fragneto Monforte Balloon Festival, che si è svolto in Campania. Questo settore è in forte crescita e si divide in due tipologie di voli: i voli liberi, che seguono il vento e offrono panorami naturali e culturali, e i voli frenati, che si innalzano per pochi metri, permettendo una vista dall’alto senza allontanarsi dal punto di partenza.

Roberto Formato, responsabile del rapporto, ha evidenziato come il turismo in mongolfiera soddisfi la crescente richiesta di esperienze uniche e fornisca una nuova modalità per valorizzare le destinazioni, offrendo una prospettiva differente alla fruizione dei paesaggi. L’assessore regionale al Turismo della Campania, Felice Casucci, ha sottolineato l’importanza di questo tipo di volo per far conoscere le bellezze meno note del territorio, suggerendo che vivere il viaggio in modo attivo permette di entrare in una nuova dimensione turistica.

Il Fragneto Monforte Balloon Festival, situato in una delle zone più belle dell’entroterra campano, rappresenta un turismo lento, emozionale e sostenibile. Il rapporto prevede che il fatturato globale del turismo in mongolfiera possa crescere significativamente, passando da 250 milioni di euro a circa 450 milioni. Questo trend positivo offre ampie opportunità per le varie regioni italiane, accentuando le potenzialità turistiche legate ai loro straordinari paesaggi.