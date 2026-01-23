13.8 C
Turismo in Lombardia

Turismo in Lombardia

La Lombardia è una regione che sa attirare turisti grazie ai suoi laghi, montagne e città d’arte. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che il turismo è diventata una grande opportunità economica per la regione, che non si basa più solo sul turismo di business.

Durante l’edizione del ‘Forum internazionale del turismo’ al Palazzo del ghiaccio di Milano, Fontana ha spiegato che la Lombardia è diventata una regione sostanzialmente turistica e che le Olimpiadi saranno un’ulteriore spinta per far conoscere meglio i territori e le capacità di organizzazione e accoglienza della regione.

L’assessore regionale a Turismo, Marketing territoriale e Moda, Debora Massari, ha focalizzato l’attenzione sulle bellezze sconosciute, i borghi caratteristici e le qualità della Lombardia. Ha sottolineato che la regione è già ricca di città, borghi, montagne, laghi e cultura, e che ci sono borghi da scoprire, per cui si sta puntando verso la destagionalizzazione. La Lombardia è pronta a offrire vacanze eccellenti e a far conoscere le sue capacità di organizzazione e accoglienza.

