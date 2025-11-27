Turismo in Italia

Il turismo continua a essere uno dei motori principali dell’economia italiana. Tra gennaio e luglio sono state registrate 268,4 milioni di presenze, un dato in aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, entro fine anno la spesa dei visitatori potrebbe toccare i 185 miliardi di euro, mentre l’occupazione nel settore arriverebbe a 3,2 milioni di addetti, contribuendo per 237,4 miliardi al PIL nazionale.

La qualità dell’esperienza resta il punto di forza del turismo italiano. Il report “Italia Destinazione Digitale” di The Data Appeal Company mostra un sentiment medio di 82,3 su 100, segno dell’apprezzamento per la qualità dell’offerta e l’autenticità delle esperienze. Tuttavia, lo studio mette in risalto un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori: cresce l’interesse verso percorsi più genuini, legati ai borghi, alle aree interne e al contatto diretto con le comunità locali.

Il turismo sta cambiando rapidamente e l’Italia può assumere un ruolo guida in questa trasformazione, puntando su forme di viaggio più lente, esperienziali e vicine all’identità dei territori. La domanda di esperienze personalizzate e narrative locali sta rendendo il marketing turistico un asset strategico. Le istituzioni stanno investendo in questa direzione, come il Polo del Turismo Digitale che ha ricevuto 114 milioni di euro tramite il PNRR, mentre il Fondo Rotativo Imprese Turismo sostiene interventi di innovazione e sostenibilità.

Molti borghi non decollano non per mancanza di attrattività, ma per mancanza di racconto. Dare a questi territori gli strumenti per narrarsi significa trasformare l’interesse in opportunità concrete. I contenuti generati dagli utenti e il ruolo dei travel creator stanno diventando sempre più importanti. In Italia sono attivi numerosi creator con un seguito significativo, come Take My Heart Everywhere, ItalianPlaces o BorghItalia, che superano anche il milione di follower.

L’inclusività è un altro pilastro della trasformazione in corso. L’innovazione reale è rendere il turismo accessibile a chiunque, anche alle persone con disabilità visive, uditive o motorie. A livello istituzionale arrivano risposte, come il programma “Piccoli Comuni a vocazione turistica” del Ministero del Turismo che ha stanziato 34 milioni di euro per interventi nei borghi sotto i 5.000 abitanti, con l’obiettivo di migliorare accessibilità, mobilità sostenibile e rigenerazione urbana.