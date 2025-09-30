Turismo in Italia: un volano per l’economia nazionale

Il turismo rappresenta il 13% del prodotto interno lordo dell’Italia. La premier Giorgia Meloni ha aperto il Wttc Global Summit a Roma, sottolineando l’importanza di questo settore strategico per l’economia italiana. Meloni ha evidenziato come il governo stia lavorando per dare piena dignità al turismo, affrontando le problematiche emerse dopo il Covid e investendo nella valorizzazione di montagna, borghi e aree interne. Ora l’obiettivo è rendere l’Italia una meta preferita per coloro che cercano un connubio tra storia e modernità.

I dati sono incoraggianti: l’Italia è al primo posto in Europa per competitività turistica regionale e al secondo per numero di arrivi internazionali, con quasi 58 milioni di visitatori. Si prevede che nel 2025 ci saranno 92,6 milioni di presenze turistiche, con una crescita significativa della domanda internazionale. Il fatturato del settore alberghiero e della ristorazione nel Sud è previsto crescere, attestandosi a 27 miliardi. Cinque regioni meridionali superano la media europea in termini di competitività.

Tuttavia, secondo la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, esiste una gran parte d’Italia, che rappresenta il 96% del territorio, ancora poco esplorata dai turisti. Il governo si impegna a far fiorire le aziende del settore e a sfruttare le potenzialità turistiche, promuovendo borghi e prodotti enogastronomici. Nel 2025, si prevede che il contributo del turismo al Pil crescerà a 237,4 miliardi di euro, mantenendo l’Italia tra i primi dieci paesi al mondo per attrattiva. Inoltre, il settore creerà opportunità di lavoro, in particolare per i giovani.