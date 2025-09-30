19.1 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Economia

Turismo in Italia: un volano per l’economia nazionale

Da StraNotizie
Turismo in Italia: un volano per l’economia nazionale

Il turismo rappresenta il 13% del prodotto interno lordo dell’Italia. La premier Giorgia Meloni ha aperto il Wttc Global Summit a Roma, sottolineando l’importanza di questo settore strategico per l’economia italiana. Meloni ha evidenziato come il governo stia lavorando per dare piena dignità al turismo, affrontando le problematiche emerse dopo il Covid e investendo nella valorizzazione di montagna, borghi e aree interne. Ora l’obiettivo è rendere l’Italia una meta preferita per coloro che cercano un connubio tra storia e modernità.

I dati sono incoraggianti: l’Italia è al primo posto in Europa per competitività turistica regionale e al secondo per numero di arrivi internazionali, con quasi 58 milioni di visitatori. Si prevede che nel 2025 ci saranno 92,6 milioni di presenze turistiche, con una crescita significativa della domanda internazionale. Il fatturato del settore alberghiero e della ristorazione nel Sud è previsto crescere, attestandosi a 27 miliardi. Cinque regioni meridionali superano la media europea in termini di competitività.

Tuttavia, secondo la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, esiste una gran parte d’Italia, che rappresenta il 96% del territorio, ancora poco esplorata dai turisti. Il governo si impegna a far fiorire le aziende del settore e a sfruttare le potenzialità turistiche, promuovendo borghi e prodotti enogastronomici. Nel 2025, si prevede che il contributo del turismo al Pil crescerà a 237,4 miliardi di euro, mantenendo l’Italia tra i primi dieci paesi al mondo per attrattiva. Inoltre, il settore creerà opportunità di lavoro, in particolare per i giovani.

Articolo precedente
Meloni trionfa nelle Marche, il centrodestra si consolida
Articolo successivo
Festival in Sardegna: Musica e Cultura dal Vivo a Sassari
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.