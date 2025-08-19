31.5 C
Roma
martedì – 19 Agosto 2025
Viaggi

Turismo in Italia: tra inciviltà e difesa del decoro

Da StraNotizie
Turismo in Italia: tra inciviltà e difesa del decoro

Negli ultimi giorni, sono giunte diverse lettere di lettori riguardo le problematiche legate al turismo e all’overtourism sul Lago di Como, con opinioni sia critiche che favorevoli. Recentemente, è stata pubblicata una missiva da un comasco che esprime il proprio apprezzamento per la presenza dei turisti, sottolineando l’importanza di una visione positiva.

Oggi, si è aggiunta una nuova email firmata, proveniente dalla provincia di Varese, che affronta temi di inciviltà e maleducazione legati al turismo in Italia. La lettrice, Alessandra, scrive di aver notato quanto sia diffusa, non solo sul Lago di Como, la mancanza di rispetto per i luoghi visitati. Si interroga sulle cause di questo comportamento, suggerendo possibili colpe del turismo mordi e fuggi e dell’influenza dei social.

Alessandra mette in evidenza una contraddizione: mentre nei Paesi stranieri i turisti sono generalmente rispettosi verso l’ambiente, in Italia spesso si registrano azioni di inciviltà. Esprime anche frustrazione per la situazione attuale, notando la sporcizia e il degrado dei monumenti, e si chiede dove siano le autorità competenti nel far rispettare il decoro pubblico.

Conclude la sua lettera riflettendo su cosa accadrebbe se gli italiani si comportassero allo stesso modo all’estero, sollevando interrogativi su come affrontare la questione.

lol.travel: voli al miglior prezzo
Articolo precedente
Sinner Disperato? Alcaraz Offe Consolazione e Speranza
Articolo successivo
I migliori campeggi pet friendly in Italia per una vacanza unica
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.