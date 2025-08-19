Turismo in Italia: tra inciviltà e difesa del decoro

Negli ultimi giorni, sono giunte diverse lettere di lettori riguardo le problematiche legate al turismo e all’overtourism sul Lago di Como, con opinioni sia critiche che favorevoli. Recentemente, è stata pubblicata una missiva da un comasco che esprime il proprio apprezzamento per la presenza dei turisti, sottolineando l’importanza di una visione positiva.

Oggi, si è aggiunta una nuova email firmata, proveniente dalla provincia di Varese, che affronta temi di inciviltà e maleducazione legati al turismo in Italia. La lettrice, Alessandra, scrive di aver notato quanto sia diffusa, non solo sul Lago di Como, la mancanza di rispetto per i luoghi visitati. Si interroga sulle cause di questo comportamento, suggerendo possibili colpe del turismo mordi e fuggi e dell’influenza dei social.

Alessandra mette in evidenza una contraddizione: mentre nei Paesi stranieri i turisti sono generalmente rispettosi verso l’ambiente, in Italia spesso si registrano azioni di inciviltà. Esprime anche frustrazione per la situazione attuale, notando la sporcizia e il degrado dei monumenti, e si chiede dove siano le autorità competenti nel far rispettare il decoro pubblico.

Conclude la sua lettera riflettendo su cosa accadrebbe se gli italiani si comportassero allo stesso modo all’estero, sollevando interrogativi su come affrontare la questione.