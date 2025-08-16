Turismo in Italia: tendenze e futuro sostenibile da San Casciano

Un evento particolare si svolgerà a San Casciano dei Bagni, incentrato su un tema fondamentale per il futuro del territorio: il turismo. L’incontro “Alla scoperta del turismo in Italia – Esperienze e trend che stanno ridefinendo il futuro” si terrà in Piazza della Repubblica, offrendo l’opportunità di esaminare le trasformazioni in atto nel modo di viaggiare, specialmente dopo le recenti scoperte archeologiche al Santuario Ritrovato al Bagno Grande.

Due esperti di spicco parteciperanno all’incontro. Michil Costa, imprenditore altoatesino e presidente della Maratona dles Dolomites, è noto per la sua visione critica del turismo di massa. Egli propone un approccio etico e sostenibile, che rispetta le comunità locali e l’ambiente. La sua esperienza nella gestione di strutture ricettive in splendidi contesti naturali fornirà spunti su come unire ospitalità e responsabilità.

Accanto a lui, Sara Magro, giornalista e direttrice del portale The Travel News, porterà la sua esperienza nel raccontare luoghi e culture. Collaborando con importanti testate, analizzerà le trasformazioni del turismo da una prospettiva globale, evidenziando tendenze emergenti e bisogni dei viaggiatori moderni.

L’evento rappresenta un’importante occasione di riflessione su come il viaggio possa tornare a essere un’esperienza autentica e consapevole, capace di unire popoli e culture. Il dialogo si concentrerà sull’importanza di mantenere un equilibrio tra valorizzazione e tutela del patrimonio. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.