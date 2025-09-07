21.1 C
Turismo in Italia: successi e tendenze del momento

Turismo in Italia: successi e tendenze del momento

L’estate appena trascorsa ha registrato risultati straordinari per il turismo italiano. A giugno, gli arrivi hanno toccato i 16,79 milioni, con oltre 59 milioni di presenze, e una permanenza media di circa 3,5 notti per visitatore. Questi dati, forniti dal ministero del Turismo e basati su statistiche Istat, mostrano un incremento rispetto al periodo pre-Covid e a quello del 2024. Ha inoltre fatto il suo ingresso il codice identificativo Cin per gli affitti brevi, che ora è obbligatorio.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato come l’Italia non solo rappresenti un simbolo di bellezza e cultura, ma sia anche una potente industria turistica in crescita, pronta a esplorare nuovi mercati. Il turismo estivo, ha affermato, non si limita più al solo mese di agosto, mostrando segni di destagionalizzazione. A settembre, alcuni weekend hanno registrato tassi di saturazione superiori alla media estiva.

Nel mese di giugno, il turismo internazionale ha visto un incremento significativo, con un aumento del 18,34% negli arrivi rispetto al 2019. I turisti britannici e tedeschi hanno manifestato particolare soddisfazione, contribuendo a un sentiment positivo verso l’Italia.

In agosto, il tasso di saturazione delle prenotazioni online ha raggiunto il 39,1%, continuando a scendere a settembre con il 38,3%. Queste tendenze rivelano una domanda forte e tariffe competitive, stimabili in 166 euro, inferiori a quelle di concorrenti come Spagna e Grecia. Il Molise si distingue per i prezzi più bassi, seguiti da Basilicata e Umbria. Le regioni con tassi di saturazione più elevati includono Bolzano e Trento.

Intanto, cresce l’attesa per il Global Summit del World Trade & Tourism Council, il principale evento mondiale sul turismo, che si svolgerà a Roma.

