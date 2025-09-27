Turismo in Italia: strategie per destagionalizzare e delocalizzare

Il prossimo convegno nazionale sul turismo si terrà il 3 ottobre al Grand Hotel Guinigi, organizzato da Forza Italia con ingresso libero. Sarà un’importante occasione per discutere la gestione del settore, con un focus su come destagionalizzare e delocalizzare il turismo.

La presidente dell’ENIT, Alessandra Priante, e diversi rappresentanti delle categorie economiche parteciperanno all’evento. Il convegno inizierà con i saluti di Carlo De Romanis, Responsabile del Dipartimento Nazionale Turismo di Forza Italia, e Remo Santini, Assessore al Turismo del Comune di Lucca. Seguiranno gli interventi politici, tra cui Carlo Bigongiari, segretario provinciale di Forza Italia, Marco Stella, Segretario della Toscana e Capogruppo in Consiglio Regionale, e l’onorevole Alessandro Cattaneo.

Interverranno anche diverse figure rappresentative delle categorie turistiche, come Fabrizio Licordari, Presidente Assobalneari, Paolo Corchia, Vice-Presidente di Federalberghi, e Antonio Barreca, Direttore Generale di Federturismo. Inoltre, esperti del settore come Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.AI, Vinicio Borsi dell’Università dei Sapori di Perugia, Paolo Garlando, consulente di marketing turistico, e Giancarlo Dell’Orco di Assidema porteranno la loro esperienza.

La tavola rotonda si concluderà con gli interventi di Andrea Torracca, Coordinatore del tavolo tecnico dell’Intergruppo parlamentare, e Alessandra Priante. Infine, l’onorevole Deborah Bergamini chiuderà l’evento con le sue conclusioni.