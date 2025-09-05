30.1 C
Turismo in Italia: segni di salute e crescita sostenibile

Il turismo in Italia sta vivendo un periodo molto positivo, con il paese che si colloca al primo posto in Europa per quanto riguarda l’occupazione delle strutture ricettive. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso il proprio orgoglio per il lavoro svolto dai professionisti del settore in un video sui social media.

Santanchè ha sottolineato i progressi fatti, evidenziando che pur essendo soddisfatti dei risultati raggiunti, c’è sempre la possibilità di migliorare ulteriormente. Ha anche voluto ringraziare tutti i lavoratori e gli imprenditori per l’impegno profuso durante l’estate, definendo questo periodo come un’estate italiana di successo.

La ministra ha concluso il suo intervento con un invito a continuare a lavorare e a puntare a ulteriori traguardi nel settore turistico.

